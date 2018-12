Nhiều cán bộ 'tự kiểm điểm' vì công trình xâm phạm di sản Tràng An

Tháng 8/2017, Công ty CP du lịch Tràng An đã đưa người, máy móc vào khoan đục từ chân núi Cái Hạ lên tới đỉnh núi, xây dựng hàng trăm bậc thang bê tông cốt thép và đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên. Xã Trường Yên có 5 văn bản gửi đến Công ty CP du lịch Tràng An nêu rõ đây là công trình trái phép, yêu cầu dừng thi công, trả lại mặt bằng cho di tích. Nhưng công ty này phớt lờ, tiếp tục thi công, đến tháng 1/2018 thì hoàn thành. Sau khi báo chí phản ánh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đến kiểm tra và kết luận công trình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng; vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản văn hóa. Tháng 3/2018, tỉnh Ninh Bình thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty CP du lịch Tràng An.