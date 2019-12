Nhiều cán bộ bị xem xét kỷ luật

Quảng NinhNgày 21/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí kỷ luật hàng loạt cán bộ phường Quang Trung.

Trụ sở UBND phường Quang Trung. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Uông Bí

Các cán bộ bị yêu cầu kỷ luật gồm: Nguyễn Trung Hải, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Phúc Quảng, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Vũ Đông, Trưởng Công an phường.

"Vi phạm, khuyết điểm của ba cán bộ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, đến mức phải xem xét kỷ luật", thông báo của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nêu rõ.

Trước đó công an tỉnh phát hiện và bắt giữ 807 tấn than, sản phẩm ngoài than tại khu vực bến, bãi của Công ty TNHH MTV Minh Ngọc Thắng nằm trên phường Quang Trung. Trong khi đó cơ quan chức năng của thành phố Uông Bí, phường Quang Trung không phát hiện, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xem xét có hình thức kỷ luật đối với Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, cán bộ địa chính, cảnh sát phụ trách khu vực.