Do ảnh hưởng của bão Bebinca, từ đêm 16/8, các huyện miền Tây Nghệ An có mưa to (180-250 mm), cùng với nước lũ từ thượng nguồn đã khiến nhiều bản làng bị ngập lụt, có nơi nước ngập sâu đến nóc nhà.