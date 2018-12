Nhân viên đường sắt bất lực nhìn lái tàu SE19 kêu cứu

Tàu chở 400 khách bị lật sau khi tông vào xe ben, hai người chết

20h10 ngày 23/5, đoàn tàu SE19 chở 407 hành khách rời ga Hà Nội, dự kiến 12h20 hôm nay đến ga cuối Đà Nẵng. Tuy nhiên, lịch trình bị đảo lộn bởi tai nạn thảm khốc ở xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Đường sắt Bắc Nam tê liệt do tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa

Lái tàu kêu cứu yếu ớt

Đoàn tàu SE19 vượt qua khúc cua ở khu gian Khoa Trường - Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), khi đến gác chắn giao với đường ngang dẫn vào mỏ sét xã Trường Lâm thì đồng hồ điểm 0h30. Hành khách phần lớn ngủ say, một số từ các toa khách tới toa căng tin ở đầu tàu ăn đêm.

Bỗng một tiếng động như bom nổ vang lên, đoàn tàu nghiêng ngả, 6 toa xe đầu tàu, trong đó có 4 toa chở khách văng khỏi đường ray, lật nghiêng. Hành khách xô về một bên, nằm đè lên nhau, kêu thất thanh. Một số người văng ra khỏi toa xe, rơi xuống mương nước.

Sau giây phút hoảng loạn, hành khách mới biết đoàn tàu vừa tông vào xe tải chở đá chạy từ mỏ sét ở xã Trường Lâm ra.

Lực lượng cứu hộ mất hơn 6 giờ mới đưa được thi thể hai lái tàu ra ngoài. Ảnh: Lê Hoàng.

Đầu máy nặng vài chục tấn đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh. "Có một giọng nói yếu ớt phát ra từ sâu trong khoang lái, máu chảy lênh láng, song không có cách nào đưa họ ra ngoài", một nhân viên đường sắt, người đầu tiên tiếp cận hiện trường, kể lại.

Khoảng 30 phút sau, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 Thanh Hóa đến. "Hai lái tàu mắc kẹt trong cabin, bị thương nặng. Do đầu tàu nằm sâu dưới mương đầy bùn đất, việc tiếp cận rất khó khăn", trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó phòng Cảnh sát PCCC số 2 nói.

Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt sắt thép đầu máy. Do đầu máy chứa nhiều dầu, lo ngại dầu tràn bị bén lửa, cảnh sát phải vừa khoan cắt vừa phun bọt chống cháy. Việc cứu hộ được tiến hành khẩn trương, song phải thận trọng vì có thể gây cháy nổ, hậu quả sẽ nặng nề hơn.

Đến 7h15 ngày 24/5, sau hơn 6 tiếng gặp nạn, lái chính Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên) được đưa ra khỏi cabin nhưng tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Họ được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì không kịp cứu sống nạn nhân do họ mắc kẹt quá sâu", trung tá Dũng nói.

Chuyến du lịch ám ảnh

Đoàn tàu SE19 có 407 khách thì khoảng 300 là gia đình cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp NSN (Gia Lâm, Hà Nội). Trong chuyến du lịch tập thể tới Đà Nẵng, gia đình anh Nguyễn Văn Dầu có 4 người.

"Tôi đang chợp mắt thì nghe tiếng va đập lớn, toa tàu lật nghiêng, kính và đồ đạc vỡ tung tóe", anh Dầu kể. Sau phút hoảng loạn, anh Dầu cùng nhiều đàn ông trong toa xe bị lật đập cửa kính, đưa nhiều người thoát ra ngoài. Bị nhiều mảnh kính đâm vào chân, anh Dầu phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia phẫu thuật, bỏ dở chuyến du lịch cùng công ty.

Cũng vào viện kiểm tra vết thương, chị Lưu Thị Mùi (27 tuổi) bảo may mắn vì cả nhà an toàn. Chị Mùi đi du lịch cùng chồng và con gái. Đang ngủ, chị nghe thấy tiếng gào thét thất thanh, toa tàu lật nghiêng, mọi thứ đảo lộn. "Rất may con gái 19 tháng tuổi tôi ôm trong lòng, nếu không chưa biết chuyện gì xảy ra", chị Mùi kể. Mẹ con chị Mùi bị thương phần mềm, còn chồng chị phải khâu 13 mũi.

Ôtô bị hất văng xa nhiều mét. Ảnh: Lê Hoàng.

Trực tiếp tham gia cứu nạn, bác sĩ Phạm Ngọc Tuấn (Phòng khám đa khoa Hợp Lực Tuấn Linh) cho hay, hiện trường rất hỗn loạn. "Người bị thương nằm ngổn ngang, máu vương vãi khắp nơi. Trong đó tài xế bất tỉnh gần đường ray, cơ thể cháy sém", bác sĩ Tuấn nói. Nhiều năm đi cấp cứu tai nạn, anh Tuấn chưa từng chứng kiến vụ nào khủng khiếp như vậy.

Sau khi thoát khỏi các toa tàu bị lật, đoàn khách du lịch co cụm một chỗ. Một số người bắt taxi về thành phố, phần đông chờ theo xe của ngành đường sắt đến đưa ngược trở lại ga Khoa Trường, để từ đây chuyển tiếp bằng đường bộ vào tới ga Trường Lâm, và lên tàu đi tiếp vào Đà Nẵng.

Dự kiến 18h tối nay, đoàn tàu SE19 mới tới ga cuối Đà Nẵng.

Vụ tai nạn xảy ra như thế nào? Đồ họa: Tiến Thành - Lê Hoàng.