Tuyến đường sắt đoạn qua TP Nha Trang, huyện Cam Lâm cũng bị tê liệt do ngập sâu trong nước. Đoàn tàu khách SE7 chạy hướng Bắc - Nam phải dừng ở ga Lương Sơn, cách ga Nha Trang 12 km. Hiện tàu vẫn chưa thể chạy, 400 hành khách vẫn kẹt lại.



Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, ít nhất 12 người tử vong vì sạt lở ở Nha Trang. Cụ thể 2 trường hợp ở phường Vĩnh Trường, 2 ở Vĩnh Thọ, 5 ở xã Phước Đồng và 3 trường hợp ở phường Vĩnh Hòa.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa to. Lượng mưa trong 12 giờ qua 70-150 mm, nước ở các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận đang lên. Nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, ngập lụt.