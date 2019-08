Khoảng hơn 30 phút sau vụ cháy, một góc nhà kho đổ sập. Cảnh sát huy động hơn 20 xe chữa cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân do biết do nhà kho lợp mái tôn khung sắt, nên khi gặp nhiệt nóng đã làm sụp cấu kiện và sập đổ một số vị trí khiến cho việc chữa cháy gặp khó khăn.