Nguyên nhân nào khiến nhiều ôtô bốc cháy

Nhiều ôtô bốc cháy trong thùng xe container

Trước hiện tượng ôtô liên tục bị cháy thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Trí, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam cho biết, có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có lỗi kỹ thuật của phương tiện, nhiều chủ xe lắp thêm thiết bị điện không được kiểm soát như thùng đá, tivi, đầu đĩa, thiết bị karaoke...

Các thiết bị điện này không có trong thiết kế của nhiều xe, song vẫn được sử dụng, gây quá tải cho hệ thống điện. Việc sử dụng dây điện không chuyên dụng, mối nối không chặt chẽ cũng tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

Ngoài ra, theo ông Trí, trong xe có các vật liệu chống cháy như tấm xốp, vách ngăn, tuy nhiên quá trình sửa chữa, chủ xe đã thay thế vật liệu khác không đảm bảo chất lượng nên khả năng bắt lửa cao.

Nguyên nhân khác là xe không được đăng kiểm, bảo dưỡng thường xuyên khiến các bộ phận như động cơ, phanh phát sinh nhiệt cao khi vận hành...

Cùng với đó là nguyên nhân nắng nóng. Theo ông Trí, nhiệt độ ngoài trời ở nhiều tỉnh miền Trung gần đây rất cao khiến nhiệt độ trong hầm hàng ôtô lên tới 60-70 độ C, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Để phòng ngừa nguy cơ cháy ôtô, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết, trong tuần này các trung tâm đăng kiểm sẽ kiểm soát chặt phương tiện lắp ráp thêm thiết bị điện, độ lại hầm hàng... Nếu phát hiện thiết bị lắp thêm không theo đúng thiết kế của nhà sản xuất, Cục sẽ yêu cầu chủ xe tháo dỡ thiết bị để trả lại nguyên trạng phương tiện. Ngoài ra, từ 1/1/2017, cơ quan đăng kiểm sẽ kiểm soát chặt chẽ lắp ráp đồ nội thất trong xe như ghế đệm, vách ngăn từ khâu sản xuất.

Vụ cháy xe khách ở Quảng Nam hôm 8/6. Ảnh: Tiến Hùng.

Trực tiếp đến hiện trường các vụ cháy xe gần đây, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, nguyên nhân cháy xe tải, xe khách là sự chủ quan của chủ phương tiện chứ không phải do nguyên liệu.

"Hiện với xe tải và xe khách, điều kiện chống kích nổ của nguyên liệu rất tốt, nên nguyên nhân cháy xe xuất phát từ nguyên liệu gần như bị loại bỏ", ông Hùng nói và cho biết một số người đưa ra nhận định xe cháy do xăng dầu có pha thêm xăng máy bay là hoàn toàn không đúng.

Theo ông Hùng, nguyên nhân dẫn đến cháy xe đều do quản lý, bảo trì phương tiện như để chập điện từ dây điện hở; nguồn nhiệt gần với khu nhiên liệu dẫn đến phát cháy nguồn nhiệt và lan sang nhiên liệu. Thêm nữa dây dẫn nhiên liệu bị lỗi, hở, có thể rò rỉ rồi gặp nhiệt độ cao gây cháy nổ.

Ngay cả những xe mới, khi được đưa vào dàn xe tải để chở đi nơi khác cũng đổ nhiên liệu để chạy lên, nên không loại trừ nguyên nhân có nhiên liệu phía trong rồi gây cháy. Do đó, khi vận chuyển ôtô, xe máy phải rút hết nhiên liệu ra khỏi máy. "Ngoài ra phải kiểm tra kỹ những hàng hóa vận chuyển để tránh trường hợp như xe khách nổ ở Lào mới đây", ông nói thêm.

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh, những vụ cháy xe do ý thức của người quản lý, bảo trì và lái xe là chính. Đây là một trong những nguyên nhân Công an Bình Thuận đang điều tra vụ cháy hai xe khách vừa rồi.

3 xe bị thiêu rụi trong thùng container ở Thừa Thiên - Huế ngày 10/6. Ảnh: Đắc Đức

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe khách, xe tải. Ngày 20/5, xe khách giường nằm chạy tuyến Quảng Ngãi - TP HCM va chạm với xe khách chạy hướng ngược lại tại đoạn qua thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Cùng lúc, xe tải trờ tới tông vào 2 khách khiến 3 xe bốc cháy làm 15 người chết, gần 40 người khác bị thương.

Khoảng 18h20 ngày 8/6, xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Nẵng - Đăk Nông, khi đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Quế Phú (Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy, 35 hành khách hoảng loạn la hét. May mắn các nạn nhân kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa lan nhanh, không có người bị thương.

Chiều 10/6, xe container chở 6 ôtô (loại 4 chỗ) trên quốc lộ 1A chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), lửa bất ngờ bùng lên ở đuôi xe. Đám cháy sau đó được khống chế, nhưng 3 trong số 6 ôtô đã bị thiêu rụi.

Gần đây nhất, chiều 11/6, taxi hãng Hoàn Kiếm chạy trên quốc lộ 6, khi đến cầu Quán Lát (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy. Trước khi lửa bao trùm xe, tài xế taxi và một hành khách đã kịp thoát ra ngoài.

Các vụ cháy xe này đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Mắc rơm xe taxi cháy rụi

Video taxi bốc cháy ngùn ngụt.

Đoàn Loan - Nguyễn Đông