Nguyên giám đốc Công an Cao Bằng bị kỷ luật vì nhận quà trái quy định

Đại tá Nguyễn Văn Hồng bị kỷ luật vì thay mặt Công an Cao Bằng nhận ôtô quà tặng của một doanh nghiệp mà không báo cáo cấp trên.

Ngày 11/10, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã thông tin về việc Công an tỉnh Cao Bằng nhận ôtô quà tặng trị giá 3,7 tỷ đồng trái quy định.

Theo đó, năm 2016 một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng chiếc ôtô Toyota Land Cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh lúc đó là người đứng ra nhận; chiếc xe được gắn biển xanh rồi chuyển cho một Phó Giám đốc công an tỉnh sử dụng.

"Việc Phó giám đốc Công an tỉnh sử dụng xe biếu tặng không báo cáo cấp trên tại địa phương và lãnh đạo Bộ Công an là không đúng quy định; giá trị xe này cũng vượt quá thẩm quyền sử dụng đối với vị trí Phó giám đốc công an tỉnh", vị lãnh đạo UBND tỉnh nói.

Bộ Công an sau đó phát hiện sự việc và "tuýt còi" việc sử dụng xe. Từ năm 2018, tỉnh đã niêm phong chiếc xe, bàn giao cho Bộ Công an chờ xử lý.

"Sau vụ này, đại tá Nguyễn Văn Hồng cùng cấp phó và một số cán bộ bị kỷ luật, trong đó ông Hồng về hưu trước tuổi", người này nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, trong trường hợp việc nhận quà tặng để phục vụ mục đích chung của tập thể thì người đứng đầu đơn vị phải giải trình, báo cáo với lãnh đạo Tỉnh ủy và Bộ Công an; nêu rõ "nhận vì mục đích gì, phục vụ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai hay phòng chống tội phạm nói chung".

Cũng về sự việc trên, một cán bộ của Thanh tra Chính phủ phân tích, việc xử lý hành chính cho nghỉ việc là hợp lý, vì hiện nay "việc đại diện cơ quan, đơn vị nhận quà biếu, quà tặng cho cơ quan không bị khép vào tội nhận hối lộ, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự".