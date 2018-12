Người phụ nữ ở Đồng Nai giao nộp 100 triệu đồng nhặt được

Đại diện Công an phường Bửu Hòa cùng chị Tha (trái) trao lại 100 triệu đồng cho bà Hi. Ảnh: Thái Hà.

Trong lúc đi chợ ở phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 28/11, chị Thạch Thi Tha thấy hai phụ nữ đi xe máy rơi túi nylon màu xanh có rất nhiều tiền. Một phụ nữ khác nhặt được liền giấu trong áo. "Thấy vậy tôi liền la lên, giật lại cọc tiền đem đến công an, tìm người đánh rơi trả lại", chị Tha kể.

Chủ nhân số tiền được xác định là bà La Hưu Hi (68 tuổi). Công an phường Bửu Hòa đã trao trả 100 triệu đồng cho bà Hi. "Số tiền này tôi vừa rút ngân hàng, trong quá trình di chuyển thì bị rơi. Tôi rất cảm ơn lòng tốt của chị Tha", bà cho biết.

Theo công an phường, chị Tha là lao động nghèo, đang ở trọ để làm thuê. "Hành động của chị rất đẹp, rất đáng được tuyên dương", đại diện Công an phường Bửu Hòa nói.

Phước Tuấn