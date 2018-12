Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn, phà Cát Lái quá tải

Người và xe xếp hàng dài ở phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) để chờ phà trở về TP HCM. Ảnh: Hữu Công.

Chiều 1/5, sau bốn ngày nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh đổ về TP HCM để chuẩn bị trở lại công việc vào sáng mai. Tại phà Cát Lái, đầu bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai), từ 15h dòng người và xe xếp hàng dài chờ qua phà. Nhân viên bến phà phải chia thành nhiều tốp bán vé từ xa nhưng không xuể. Thời tiết oi bức, kèm khói bụi, tiếng còi xe khiến ai cũng mệt mỏi, muốn xuống phà thật nhanh.

"Các phà công suất lớn hoạt động liên tục nhưng các loại xe cùng dồn từ Vũng Tàu về TP HCM nên phía bờ Nhơn Trạch bị quá tải. Nhân viên phải cho ôtô chạy qua làn đường ngược lại để giảm ùn tắc", ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết.

Theo ông Tuấn, trong hai ngày 29-30/4 lượng xe qua Phà Cát Lái tăng đột biến lên đến hơn 90.000 lượt mỗi ngày, gấp đôi so với ngày thường. "Khả năng ngày cuối nghỉ lễ hôm nay lượng xe sẽ tiếp tục tăng mạnh và vượt mốc hơn 92.000", ông Tuấn nhận định và cho biết, đơn vị đã huy động 7 phà loại lớn, trong đó có hai chiếc 200 tấn và năm chiếc 100 tấn; đồng thời tăng thêm 50% nhân sự thay đổi ca liên tục, phối hợp với công an để điều tiết và giữ an ninh trật tự.

Tại cửa ngõ miền Tây, người dân cũng tấp nập về Sài Gòn. Dòng xe kéo hàng dài, chật cứng trên quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao thông Bình Thuận đến đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh). Trên xe, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, các túi quà, trái cây đem lên thành phố.

Người dân miền Tây trở về TP HCM trên quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Gương mặt nhiều người hiện rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài trở lại TP HCM dưới thời tiết oi bức. "Đường xa, tôi đi từ trưa mà tận bây giờ mới tới Bình Chánh. Hôm nay nắng nóng nên cả nhà mệt nhoài", anh Trần Phú Dũng (quê Bến Tre) nói.

Trong khi đó, anh Vũ Quốc Nam đi xe máy từ quê Vĩnh Long lên thành phố cho hay, tuyến đường từ miền Tây lên khá thoáng, song về tới Sài Gòn thì ùn ứ do một số đoạn đường hẹp. "Năm nay có vẻ đỡ hơn nhiều năm. Tới Bình Chánh thì hơi ùn ứ một chút thôi", anh Nam cho biết.

Trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), từ trưa nay đã có nhiều chuyến xe khách nối đuôi ra vào Bến xe Miền Tây. Giao thông trên tuyến đường này thông thoáng. Tương tự, đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt hướng về trung tâm thành phố, tình hình giao thông ổn định.

Dòng người ùn ùn trở về TP HCM

Video: Nguyễn Điệp

Trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ 14h lượng ôtô về TP HCM đông, trạm thu phí Long Phước đã mở 12 cửa, đảm bảo tốc độ phục vụ. "Trên cầu Long Thành có một vài va chạm nhỏ liên tục do các xe không đảm bảo khoảng cách an toàn, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến", bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, Đơn vị quản lý cao tốc, nói.

Đơn vị quản lý cao tốc đã mở 12 cửa thu phí ở trạm Long Phước hướng từ Đồng Nai đi TP HCM để tránh ùn tắc. Ảnh: VEC E

Theo bà Phương, trong 4 ngày qua tuyến cao tốc đã phục vụ khoảng gần 250.000 lượt xe. Trong đó cao điểm nhất là ngày cuối nghỉ lễ với gần 60.000 lượt. "Trong dịp lễ này, có gần 800 xe máy cố tình vượt chốt di chuyển trên đường cao tốc, gây mất an toàn trên tuyến. Các xe vi phạm được đơn vị ghi nhận thông tin và gửi CSGT xử lý", bà Phương cho biết.

Hữu Công - Mạnh Tùng