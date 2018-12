Người dân ùn ùn đội mưa trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ

Tại bến phà Cát Lái (phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), từ 16h dòng người xếp hàng dài dưới trời mưa để chờ qua phà. "Ráng đợi mà mưa vẫn không ngớt nên tôi đành mặc áo mưa đi lên thành phố chứ không trời tối", anh Ngọc nhà ở Bà Rịa với vẻ mặt mệt mỏi cho biết.

Dòng người xếp hàng dài trong mưa chờ qua phà Cát Lái ở phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hữu Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết bến đã huy động tất cả 7 phà để phục vụ người dân từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại TP HCM.

"Cao điểm nhất là hôm 2/9 có 91.000 lượt xe qua phà, gấp đôi ngày thường. Hôm nay dự kiến cũng hơn 90.000 lượt. Do trời mưa suốt từ trưa nên nhiều người trở lại thành phố trễ hơn", ông Tuấn nói và cho biết đã tăng thêm 50% nhân viên thay ca liên tục, phối hợp với công an để điều tiết và giữ an ninh trật tự.

Tại khu vực cầu Bình Triệu, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), ôtô, xe máy trở lại Sài Gòn khá đông. Trời mưa lớn, một số đoạn đường ngập nước nên các loại xe phải di chuyển với tốc độ khá chậm, ùn ứ cục bộ.

Ở cửa ngõ miền Tây, người dân cũng tấp nập trở lại Sài Gòn trong cơn mưa tầm tã. Nhiều người đi xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, những bao tải lớn trái cây mang từ quê lên.

Dòng xe nối đuôi nhau, kéo dài trên Quốc lộ 1A hướng từ Long An về Bình Chánh (TP HCM) khá đông nhưng di chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại giao lộ cầu vượt Nguyễn Văn Linh, cầu Bình Điền, ngã ba Quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí, CSGT có mặt khá đông để điều tiết giao thông.

"Sáng nay mưa lớn ở quê rồi, tưởng chiều không mưa nữa ai ngờ chạy gần tới Sài Gòn thì mưa xối xả, trắng trời. Cũng may là đường không bị kẹt", anh Đoàn Văn Minh (quê Bến Tre) cho biết. Theo anh Minh, một số đoạn đường nút thắt cổ chai khi chuẩn bị lên cầu ở Tiền Giang, Long An, xe cộ ùn tắc nhưng không nghiêm trọng.

Người dân từ các tỉnh miền Tây đội mưa trở lại Sài Gòn chiều nay. Ảnh: Mạnh Tùng.

Vội vã dầm mưa lên thành phố chuẩn bị cho buổi làm việc sáng mai, anh Nguyễn Thanh Sơn (quê Bến Tre, công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo) tỏ ra mệt mỏi: "Lễ này không oải vì kẹt mà oải vì mưa".

Theo anh Sơn, một số người thân, bạn bè của anh làm công nhân đã lên thành phố từ chiều qua. "Nhiều người đi lai rai từ chiều qua tới giờ nên không bị dồn như những đợt lễ trước", anh Sơn nhận định.

Khoảng 17h, trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) đoạn trước Bến xe Miền Tây, nhiều phương tiện bị ùn ứ do dòng ôtô khách ra vào liên tục. Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt (Bình Chánh) hướng về trung tâm thành phố, tình hình giao thông ổn định.

Tương tự, tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tình hình xe cộ trở lại thành phố cũng không phức tạp. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC cho biết, dịp lễ Quốc khánh năm nay có khoảng 150.000 lượt ôtô qua cao tốc, tăng khoảng 2% so với năm ngoái. Trong đó ngày 1/9 có số lượng xe cao nhất với tổng số gần 54.000 nghìn lượt.

"Dịp lễ này toàn tuyến cao tốc xảy ra 5 vụ tai nạn, chủ yếu là va chạm do các xe không giữ khoảng cách an toàn, nhưng rất may chỉ có một người bị thương", bà Phương cho biết.

Hữu Nguyên - Mạnh Tùng