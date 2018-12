Người dân Quảng Ngãi đổ xô trồng quế Trà Bồng

Bước vào vụ mới, anh Hồ Văn Trinh ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) tự ươm cây quế giống để trồng. "Mua cây giống ở ngoài họ làm rất kỹ nhưng đắt hơn so với bà con tự làm", anh Trinh nói. Đây cũng là cách làm của nhiều người dân trước tình trạng cây quế giống tăng giá do khan hiếm. Hiện một cây giống quế bầu có giá hơn 1.000 đồng, cây giống quế trần có giá 600 đồng, tăng gần gấp đôi năm ngoái.

Những cây quế giống trong vườn ươm chưa đủ ngày tuổi để bán. Ảnh: Thạch Thảo.

Đến vườn ươm cây giống Thanh Bình ở xã Trà Thủy, bà Trương Thị Chí Dung, người phụ trách kỹ thuật thông báo không còn cây giống để bán. "Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 5 triệu cây giống, tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn không đủ để bán, chỉ đủ giao cho dự án của huyện", bà Dung nói.

Theo thống kê của phòng Nông nghiệp huyện Trà Bồng, năm nay các vườn ươm đã cung ứng 8 triệu cây giống nhưng vẫn thiếu hụt do người dân đổ xô trồng. Ước tính diện tích quế vụ này lên đến 320 ha, vượt 120 ha so với kế hoạch của huyện.

Diện tích tăng hơn gấp rưỡi do giá quế liên tục tăng những năm gần đây. Vụ quế vừa qua, giá vỏ quế tươi đạt đến 19.000 đồng mỗi kg, quế khô đạt đến 40.000 đồng mỗi kg, tăng 3.000 - 5.000 đồng so với năm ngoái. So với bốn năm trước, giá thu mua quế tăng trên dưới 10.000 đồng mỗi loại.

Ông Võ Sĩ Phi - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Trà Bồng cho biết, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra những cơ sở sản xuất cây giống để kịp thời loại những vườn ươm sản xuất giống không đạt tiêu chuẩn, tránh thiệt hại cho người dân.

Quế Trà Bồng được đồng bào người Cor trồng ở 2 huyện Trà Bồng, Tây Trà với diện tích khoảng 2.000 ha, nổi tiếng từ xưa với hàm lượng tinh dầu cao. Cây quế trồng sau hơn mười năm được người dân bóc vỏ khỏi thân. Sau khi khai thác, vỏ quế được phơi khô sau đó làm thực phẩm, chế biến thành bột quế pha mật ong, tinh dầu quế, nhang quế... và các sản phẩm thủ công như bình, ly, dép... Ngoài hương thơm ngào ngạt, quế được cho có công dụng chữa bệnh.

Hơn mười năm trước, diện tích quế Trà Bồng từng bị giảm do người dân chuộng trồng keo để tiết kiệm công thu hoạch. Đến năm 2013, Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận quế Trà Bồng là một trong 8 đặc sản của Việt Nam xác lập Kỷ lục châu Á. Đây được cho là cú hích giúp loại quế đặc sản khẳng định được thương hiệu. Trung bình mỗi năm huyện Trà Bồng thu hoạch 600 tấn vỏ, 70% đem đi xuất khẩu.

Nghệ nhân làm hàng thủ công từ vỏ quế Trà Bồng. Ảnh: Thạch Thảo.

Hồi tháng 8, UBND Quảng Ngãi phê duyệt dự án Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà Bồng. Theo đó, giai đoạn 2018-2020, huyện sẽ triển khai trồng mới 500 ha quế, với tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hàng năm cung cấp cho thị trường 1.350 tấn vỏ quế, phục vụ nhu cầu chưng cất tinh dầu quế, làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ...