Người dân lại chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT

30 ôtô chắn ngang khiến cầu Bến Thủy tê liệt

Sáng 5/12, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đưa hơn 30 ôtô các loại tập trung ở đầu cầu Bến Thủy I phía Hà Tĩnh để phản đối việc không sử dụng đường BOT nhưng vẫn phải gánh phí. Do các ôtô nằm nối đuôi nhau, chắn gần hết làn đường, buộc cảnh sát huyện Nghi Xuân và công an thành phố Vinh (Nghệ An) phải hướng dẫn các xe rẽ qua cầu Bến Thủy II.

Cảnh sát phân luồng giao thông. Ảnh: Hải Bình.

Theo anh Tám (trú huyện Nghi Xuân), một ngày hai lần lái ôtô 4 chỗ từ huyện Nghi Xuân qua thành phố Vinh làm việc. Nếu không mua vé tháng thì trung bình mỗi tháng anh mất hơn 2 triệu đồng tiền phí BOT qua cầu Bến Thủy, trong khi không chạy một mét nào trên tuyến đường tránh thành phố Vinh (Nghệ An) và nam cầu Bến Thủy.

"Tại sao tôi không sử dụng đường BOT mà trong vé lại ghi là thu phí BOT", anh Tám nói và đặt giả thiết, nếu thu phí cầu Bến Thủy 1 thì trong vé phải ghi là thu phí cầu chứ sao lại ghi thu phí BOT.

Sau chừng hai giờ tập trung ở đầu cầu, người dân kéo tới nhà điều hành trạm thu phí cầu Bến thủy 1 yêu cầu được đối thoại với Giám đốc chi nhánh tuyến BOT đường tránh Vinh.

Hàng chục người dân tụ tập tại cầu Bến Thủy I sáng nay, khiến ôtô không thể lưu thông. Ảnh: Hải Bình.

Ông Võ Nghệ Sỹ, Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cho hay, từ ngày 1/1/2016 đã hỗ trợ giá vé tháng và quý cho người dân phụ cận cầu Bến Thủy, nhưng hiện tại không còn áp dụng nữa do thực hiện theo thông tư mới.

Ông Sỹ giải thích dự án BOT từ năm 2012 về trước chỉ giới hạn phạm vi đường tránh thành phố Vinh, nhưng từ 2012 về sau khi thông xe tuyến tránh nam cầu Bến Thủy đến thành phố Hà Tĩnh, cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho kéo dài thêm 35 km từ cầu Bến Thủy đến thành phố Hà Tĩnh.

"Bà con nói rằng đi từ Nghi Xuân qua thành phố Vinh không sử dụng đường BOT. Tuy nhiên, khi bà con đi từ huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh lại sử dụng BOT. Cho nên phạm vi sử dụng đường BOT nhiều hay ít thì khó nói...", ông Sỹ giải thích và cho rằng bản thân chỉ trả lời được như thế, những câu hỏi khác quá khó sẽ báo lên cấp trên.

Ông Võ Nghệ Sỹ (ngồi giữa) đối thoại với người dân. Ảnh: Hải Bình.

Cho rằng Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh giải thích không thỏa đáng, hàng chục người dân la ó, tụ tập ngay cabin soát vé. Đến gần 12h trưa, an ninh tại cầu Bến Thủy 1 mới được vãn hồi khi những người khiếu nại rút về.

Trước đó sáng ngày 3 và 4/12, hàng chục người dân cùng nhiều ôtô tụ tập tại đầu cầu Bến Thủy 1, địa phận Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để phản đối trạm thu phí.

Phản đối thu phí cầu Bến Thủy (bản mới)

Hải Bình