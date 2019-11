Người dân bắc cây cau qua nhịp cầu gãy để vượt lũ

Bình ĐịnhLũ lớn sau bão Matmo đánh sập nhịp cầu, người dân huyện An Lão phải làm cầu tạm qua vùng chia cắt.

Sáng 3/11, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, lũ lớn trên sông Dinh đánh sập hai nhịp cầu An Liên ở xã An Dung khiến 1.200 người dân bị cô lập.

Người dân huyện An Lão dùng cây cau làm cầu tạm sau khi cầu sập. Ảnh: Trọng Lợi.

Do cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch nối hai hai xã An Dũng, An Vinh với trung tâm huyện, người dân đã bắc cây cau để vượt qua vùng nước xiết. "Hiện bà con dùng cây keo, dừa, bạch đàn xẻ thành ván để làm cầu tạm. Dự kiến ngày mai xe máy có thể qua được. Nhưng nếu tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng cao thì cũng rất lo", ông Nam nói

Cầu An Liên được xây dựng 20 năm trước, rộng 4 m, gồm 3 nhịp cầu dài 100 m, hiện đã xuống cấp. "Cầu nằm giữa lòng hồ Đồng Mít, chúng tôi có chủ trương sang năm di dời gần 500 hộ ở khu vực này nên không làm cầu kiên cố", ông Nam nói và cho biết, Sở Giao thông Vận tải sẽ cho huyện An Lão mượn một số dầm sắt chữ Y làm đế, rọ đá để ôtô có thể đi.

Nhiều người tìm cách qua lòng hồ Đồng Mít bằng cầu tạm từ cây cối. Ảnh: Trọng Lợi.

Đêm 30/10, bão Matmo đổ bộ vào các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất 90 km/h (cấp 9), giật cấp 11 khiến hàng trăm nhà dân bị sập, cây cối ngã đổ. Mưa lớn trong bão khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi. Tại Bình Định, nước lũ làm ngập hơn 250 nhà dân ở các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, An Lão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, tỉnh Bình Định đang có mưa to.

Từ ngày 3 đến 5/11, trên các sông tỉnh Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị. Mưa lớn diễn biến phức tạp đến ngày 10/11.

Vị trí xã An Dung, huyện An Lão, Bình Định nằm giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Google maps.

Phạm Linh