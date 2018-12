Người dân tự dựng barie thu phí ôtô trên đường liên xã ở Hải Phòng

Trạm "BOT làng" ở xã Lê Thiện thu phí mỗi xe ôtô 10.000 đồng. Ảnh: Giang Chinh

Thời gian gần đây, trên đường liên xã đoạn qua UBND xã Lê Thiện, huyện An Dương (Hải Phòng) xuất hiện trạm thu phí tự phát với mức 10.000 đồng mỗi lượt xe; 3 người đàn ông trung tuổi thường xuyên có mặt tại đây để thu tiền các tài xế.

Theo quan sát, quá trình thu phí diễn ra nhanh chóng, giữa người thu và lái xe không có sự đôi co, một số xe đi thẳng mà không nộp phí nhưng không bị ngăn cản. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ sáng 15/4, gần 30 ôtô qua lại ở đây, chủ yếu là xe 4 chỗ và xe tải nhẹ dưới 2 tấn.

Người dân địa phương cho hay, nhiều tài xế đi tuyến Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại đã chọn lối rẽ vào trụ sở UBND xã Lê Thiện, di chuyển về hướng trung tâm huyện An Dương hoặc vòng ra thôn Dụ Nghĩa để tránh trạm thu phí đặt trên quốc lộ 5 (đoạn qua huyện An Dương). Khi chọn đường vòng này, các tài xế chấp nhận cung đường xa hơn khoảng 2km so với đi thẳng trên quốc lộ 5, đổi lại họ tránh được việc nộp phí từ 40.000 đồng trở lên (tùy loại xe) và chỉ phải nộp 10.000 đồng ở trạm thu phí tự phát nêu trên.

Nhiều tài xế đi vào tuyến đường liên xã để tránh trạm thu phí trên quốc lộ 5. Ảnh: Giang Chinh

Tài xế tên Tuấn (quê Hải Dương) cho biết, hàng ngày anh chở hàng nông sản từ quê ra Hải Phòng tiêu thụ.

"Nếu tôi đi thẳng trên quốc lộ 5 sẽ gần hơn một km, song bị trạm thu phí ở An Dương thu trên 100.000 đồng cho lượt đi và về, còn đi vòng qua xã Lê Thiện xa hơn nhưng chỉ mất 20.000 đồng gọi là tiền ủng hộ người dân địa phương có kinh phí sửa đường", anh Tuấn nói.

Vị trí BOT làng và Trạm phu phí số 2 trên Quốc lộ 5 tại Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện cho hay, việc một số người dân địa phương dựng barie để thu tiền của ôtô qua lại là sai nhưng "có lý do cụ thể". Theo ông, hàng ngày nhiều ôtô đi qua đường liên xã để ra vào quốc lộ 5, trong khi tuyến đường đã xuống cấp không có kinh phí sửa chữa nên "người dân đứng ra vận động mỗi xe ủng hộ 10.000 đồng để có kinh phí lấp ổ gà".

“Vài ngày nữa, tuyến đường được cấp trên đầu tư sửa chữa, xã sẽ cho dẹp bỏ điểm thu phí tự phát này", ông Hải nói.