Ngư dân trôi dạt trên biển được tàu cá cứu sống

Ba ngư dân mất tích trên biển Quảng Ninh

Khoảng 12h15 trưa 16/7, tàu cá Thành Công 07 của ông Lê Đức Lập trên đường về bờ tránh gió đã phát hiện anh Đinh Văn Tài (35 tuổi, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang ôm can nhựa 20 lít trôi dạt trên vùng biển huyện Cô Tô (Quảng Ninh).

Lúc này, sức khỏe của anh Tài rất yếu vì ngâm nước lạnh quá lâu; được sự chăm sóc của các thuyền viên tàu Thành Công 07, anh Tài dần ổn định sức khỏe.

Các ngư dân được chăm sóc, dần bình phục sức khoẻ. Ảnh: Hoàng Phương

Trước đó khoảng 3h ngày 15/7, tàu đánh cá của ngư dân Hải Phòng trên đường về gần khu vực đảo Thượng Mai, Vân Đồn giáp ranh với Cô Tô để tránh áp thấp thì bị tàu chở hàng đâm trúng, khiến tàu cá chìm tại chỗ. Trên tàu có bảy ngư dân gồm anh Đinh Văn Tài, sau đó bốn ngư dân được tìm thấy khi đang ôm bình gas trôi lênh đênh trên biển.

Các ngư dân cho hay tàu bị đâm lúc họ đang ngủ say. “Khi tàu chìm, chúng tôi vội ôm bất cứ thứ gì có thể nổi trên mặt nước. Sau gần 20 tiếng lênh đênh cùng với bình gas làm phao cứu sinh, khắp người chúng tôi bị vỏ bình va đập, trầy xước vì phải giằng co, chống chọi với từng đợt sóng lớn. Không ai dám nghĩ mình sống sót thì may mắn thấy ánh đèn tàu cá nên ra sức kêu cứu", một thuyền viên kể lại.

Ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho hay lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai người mất tích còn lại, tuy nhiên do sóng lớn, địa phương cấm tàu ra khơi nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do thời tiết xấu, khuất tầm nhìn nên các tàu va chạm với nhau.