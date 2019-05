Cùng thời gian này, lực lượng an ninh và tình nguyện viên lập hàng rào ở lối vào đền Hạ, phân luồng người dân và du khách, đề phòng nguy cơ "vỡ trận". Gần 5.500 người được huy động bảo vệ an ninh cho lễ dâng hương, trong đó có 1.000 cảnh sát, 100 bộ đội, 4.500 thanh niên tình nguyện. Các tình nguyện viên và công an xếp thành hai hàng dọc lối vào sân đền để hướng dẫn người dân di chuyển.