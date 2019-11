Thầy Then tiến hành nghi thức cùng với lời Then. Trong nghi lễ, thầy Then sẽ thỉnh ông Sluông Báo (vị thần trong tín ngưỡng) về nhập vào bản thân mình. Những người tham gia lễ cùng thầy Then sẽ nhập vai để đối đáp kiểu trò diễn bằng lời hát.