Tranh Đông Hồ in trên nền giấy dó, phết một lớp điệp mài tay từ vỏ sò biển nên có sắc óng ánh. Thứ tự in màu tranh là đỏ/tím, xanh, sau đó đến vàng, trắng, đen. Thợ in tranh dùng xơ mướp xoa đều màu và để khô trong 20 - 30 phút, sau đó mới in tiếp sang màu khác.