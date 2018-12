Nghệ An phát hiện 500 thùng sứa ngâm bột trắng không rõ nguồn gốc

Ngày 11/5, Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) cho hay hai ngày trước đã kiểm tra cơ sở chế biến do bà Nguyễn Thị Nga (53 tuổi, trú ở huyện Diễn Châu) làm chủ. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 500 thùng sứa thành phẩm có trọng lượng 3,5 tấn; một tạ sứa đang ngâm ở bể; 40 kg chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng niêm phong số tang vật. Ảnh: Lê Đồng.

Nhà chức trách xác định, quá trình chế biến sứa, bà Nga đã sử dụng chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm làm trắng, xử lý mùi tanh và bảo quản sản phẩm lâu hơn. Hàng thành phẩm sẽ được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Các cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ tang vật để tiêu hủy. Mẫu sứa và chất bột màu trắng cũng được cảnh sát đem đi kiểm nghiệm để xác định độ độc hại và làm căn cứ xử lý chủ cơ sở.