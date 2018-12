Nghệ An lên kế hoạch đón 5 cầu thủ U23 Việt Nam

Thủ tướng gửi thư 'mong bản lĩnh U23 Việt Nam được nhân rộng'

Chiều 29/1, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An cho hay, dự kiến tối 30/1 tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra lễ tuyên dương 5 cầu thủ quê xứ Nghệ gồm: Phạm Xuân Mạnh; Phan Văn Đức (CLB Sông Lam Nghệ An, quê huyện Yên Thành); Nguyễn Công Phượng (CLB Hoàng Anh Gia Lai, quê Đô Lương); Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn, quê Tân Kỳ) và Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đây là 5 cầu thủ trong đội U23 Việt Nam vừa đạt chiến tích tại U23 châu Á vừa qua. "Tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ. Riêng Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh là hai cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được bằng khen của chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Đường", đại diện Sở Văn hóa cho hay.

Phạm Xuân Mạnh (ngoài cùng bên trái) trên xe buýt hai tầng. Ảnh: Ngọc Thành.

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Nguyễn Công Phượng) nói, ngày mai sẽ cùng với chồng đi xe đò từ quê tới thành phố Vinh để được gặp con. "Hôm qua bố mẹ không ra Hà Nội đón con được, vì thế nên đang háo hức từng giờ để được gặp Phượng", bà Hoa tâm sự.

Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An thông báo, hôm nay đã in hàng nghìn băng rôn, chuẩn bị cờ và kèn trống để đón các cầu thủ. Tối mai hàng trăm xe ôtô và xe máy dự kiến sẽ xuống đường ăn mừng...

Theo kế hoạch, vào 19h15 phút ngày 30/1, 5 cầu thủ quê xứ Nghệ sẽ đi máy bay về đến sân bay Vinh.

Cổ động viên Nghệ An

* Cổ động viên thành phố Vinh đốt pháo sáng ăn mừng sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

Thanh Hoá sẽ vinh danh ba tuyển thủ U23

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Phạm Duy Phương cho biết, sáng thứ ba (30/1), địa phương sẽ bố trí xe đón ba tuyển thủ quê Thanh Hóa để đưa về "mừng công".

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh gặp gỡ, vinh danh các tuyển thủ gồm: hai anh em ruột Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Lê Văn Đại.

Ông Bùi Văn Nguyệt, chú của Bùi Tiến Dũng cho hay, theo kế hoạch, chiều 29/1, hai anh em sẽ về quê song lịch trình thay đổi do các cầu thủ phải tham dự một số sự kiện do VFF tổ chức.

Bùi Tiến Dũng và Lê Văn Đại đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa, còn Bùi Tiến Dụng đầu quân cho SHB Đà Nẵng.