Nghệ An hạn chế kiểm tra nồng độ cồn

Công an tỉnh Nghệ An hạn chế đo nồng độ cồn với người tham gia giao thông nhằm phòng chống nCoV.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông như trên, tại hội nghị triển khai giải pháp phòng, chống virus Corona ngày 1/2.

Theo đó, CSGT "chỉ khi nào thực sự cần thiết mới đo nồng độ cồn, trước khi thực hiện phải có dung dịch cồn để vệ sinh ống thở".

Trong thời gian này, Công an Nghệ An cũng phối hợp với các ban, ngành kiểm dịch y tế ở cảng hàng không và các tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý người cư trú, thống kê khách du lịch người nước ngoài đến Nghệ An và người Nghệ An từ Trung Quốc trở về để có biện pháp cách ly nếu nghi ngờ nhiễm bệnh.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, làm việc...

Công an Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ôtô hồi đầu tháng một. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tại Nghệ An đến nay đã ghi nhận một trường hợp nghi mắc nCoV. Ngành y tế cách ly bệnh nhân, điều trị và gửi mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả cho thấy trường hợp này âm tính với nCoV, chỉ mắc cúm B thông thường.

Trước đó, theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), không chỉ trong thời điểm có dịch virus corona mà kể cả khi không có dịch, về nguyên tắc các máy đo nồng độ cồn có thể dùng chung, nhưng ống thổi đều phải dùng một lần.