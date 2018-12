Ngày mai miền Bắc giảm nhiệt

Hà Nội có thể nóng 40 độ C

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, 13h hôm nay, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung nền nhiệt phổ biến 37-38 độ C. Một số nơi 39 độ C như Phú Hộ và Việt Trì (Phú Thọ), Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

So với 13h hôm qua, nhiệt độ thủ đô nhích thêm 1 độ C, phổ biến 38-39 độ C. Trong đó cao nhất là Láng 39,5 độ C, Sơn Tây 39 độ C, ba trạm còn lại là Ba Vì, Hoài Đức, Hà Đông 37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời phải cao hơn 2-4 độ C.

Người Hà Nội tránh nóng bằng cách khoác chăn. Ảnh: Ngọc Thành.

Mức nhiệt ghi nhận tại Láng lúc 13h chưa phải thời điểm nóng nhất ngày và chỉ kém 0,5 độ C so với nhiệt độ cao nhất hôm qua. Theo cơ quan khí tượng, lúc 14-15h hôm nay, Hà Nội có thể nóng 41 độ C.

Dự báo, miền Bắc giảm nhiệt do bộ phận không khí lạnh nhỏ phía Bắc tràn về đêm nay gây mưa giông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng tố lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ dự báo ngày mai tại Hà Nội là 29-32 độ C.

Từ 11/6, ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nắng nóng gay gắt xảy ra ở Bắc Bộ, Trung Bộ và mức độ ngày càng gia tăng. Ban đêm, nền nhiệt phổ biến 30-33 độ C khiến không khí rất ngột ngạt.

Mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng này và cũng cao nhất từ đầu hè là 41 độ C ghi nhận hôm qua ở Hòa Bình. Nhiều địa phương nóng 40 độ C như Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Phạm Hương