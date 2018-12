Nắng nóng miền Bắc kéo dài 2 ngày nữa

Do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, hai ngày cuối tuần miền Bắc nóng 35-38 độ C, riêng Láng (Hà Nội) lên đến 39 độ C. Một số nơi trên 38 độ như Hòa Bình, Nho Quan (Ninh Bình).

Hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc. Ngay từ 6h sáng, ghi nhận nhiệt độ ở Hà Nội và khu vực đồng bằng phổ biến 30 độ C. Đến khoảng 14-15h thời điểm nóng nhất, nhiệt độ có thể lên đến 38-39 độ C.

Hai ngày nữa miền Bắc mới chấm dứt nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành.

Còn miền Trung nhiệt độ một số nơi trên 39 độ C như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Ba Tơ (Quảng Nam).

Tình trạng trên sẽ kéo dài ở Bắc Bộ đến hết 15/5. Sau đó khối không khí lạnh nhỏ sẽ tác động và gây mưa, giúp miền Bắc chấm dứt nắng nóng. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung sẽ thu hẹp dần và giảm sau ngày 16/6.

Phạm Hương