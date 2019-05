Thứ bảy, 25/5/2019, 16:26 (GMT+7)

Nam thanh niên lao xuống suối tử vong khi cầm ô chạy xe máy

Hai thanh niên ở Thanh Hoá uống rượu say, dùng ô che mưa khi điều khiển xe may và không may lao xuống suối.

Khuya ngày 24/5, anh Lang Đức Anh (25 tuổi) và Lang Trường Giang (18 tuổi, cùng ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá) chở nhau bằng xe máy trên đường 519B. Hiện trường nơi anh Lang Đức Anh tử vong. Ảnh: Lam Sơn. Khi đi qua đoạn cống thoát nước ở xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, chiếc xe máy mất lái lao xuống suối khiến Giang bị thương nhẹ, Đức Anh mất tích. Đến sáng 25/5, lực lượng cứu hộ đã tìm được xe máy và thi thể nạn nhân dưới suối. Ông Vi Văn Phòng, Trưởng công an xã Luận Khê, cho biết hai thanh niên gặp nạn khi say rượu và che ô đi dưới trời mưa. "Chiếc ô làm mất tầm nhìn người lái xe nên họ lao xuống suối", ông Phòng nói.

Lê Hoàng