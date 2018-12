Mưa lớn khiến đê vỡ, cây đổ đè sập nhà ở Hà Tĩnh

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập 3m

Tối 14/10, ông Phạm Trọng Hợp, Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 14h mưa lớn khiến 12m đê bao quanh kênh C2, đoạn qua thôn Lưu Tiến bị lở và vỡ, nước tràn qua đê.

"Đây là khu vực đang thi công xây dựng cầu bắc qua kênh C2 thuộc dự án đường 22/12 đoạn qua xã Thạch Châu đi về mỏ sắt Thạch Khê", ông Hợp nói và cho hay cả đoạn đê C2 dài nhiều km.

Mưa lớn khiến nước tràn qua đoạn đê đang làm ở xã Mai Phụ. Ảnh: Đ.H

Nhà chức trách huyện Lộc Hà đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng bà con đắp bờ ao ngăn nước tràn vào các cánh đồng muối trong xã Mai Phụ.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh mấy ngày qua có mưa rất to. Trong ngày 14/10, một số huyện ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn và có nguy cơ ngập lụt tại thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê. Tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), mưa to gió lớn khiến một cây đa cổ thụ đổ gãy, đè sập nhà bà Lê Thị Thi (trú xóm Tân Phú), rất may không gây thương vong về người.

Cây cổ thụ đổ đè sập nhà dân ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ảnh: Đ.H

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, từ đêm 14/10 đến ngày 15/10, địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên toàn tỉnh tiếp tục mưa vừa và mưa to, mực nước các sông tiếp tục dâng cao.

Đức Hùng