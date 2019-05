Mưa đá, gió lốc ở Nghệ An

Nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, điện lưới bị mất do mưa giông xuất hiện tại hai huyện miền núi Nghệ An.

15h30 ngày 20/5, gió lốc kèm mưa đá xảy ra tại ba xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, hạt đá to bằng đầu ngón tay người lớn. 11 nhà dân, 4 chòi đựng lúa bị gió làm tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy, may mắn không có người bị thương.

Chòi đựng lúa của hộ dân tại huyện Kỳ Sơn bị gió làm hư hỏng chiều 20/5. Ảnh: CTV.

Cùng thời điểm, tại huyện biên giới Quế Phong, mưa giông kèm gió rít mạnh xảy ra tại thị trấn Kim Sơn và một số xã lân cận. Nhiều cây xanh trên quốc lộ 48 đoạn thị trấn Kim Sơn bị gãy.

"Tới 19h, trời vẫn mưa, toàn huyện mất điện lưới. Chính quyền các xã đang thống kê thiệt hại", cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong, nói.

Mưa giông gây ngập đường ở thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) chiều 20/5. Ảnh: Sách Nguyễn.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh tràn về, từ chiều nay đến sáng 22/5 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá...

Từ ngày 16 đến 19/5, nắng nóng xuất hiện ở miền Bắc và Trung, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã lên 41.