Một sĩ quan ở Trường Sa được mổ cấp cứu viêm ruột thừa trên đảo

Lãnh đạo bệnh viện Quân y 4 hướng dẫn ca phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Hải.

Sáng 24/11, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 đóng tại thành phố Vinh (Nghệ An) nhận được tin đại úy Cao Văn Trung (42 tuổi) trắc thủ rada tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa bị viêm ruột thừa.

Bác sĩ Phan Anh Tuấn (bệnh viện Quân y 4) làm việc tại đảo hội ý cùng lãnh đạo bệnh viện để tìm hướng xử lý. Do khoảng cách ra đảo An Bang 300 hải lý, nếu tàu chạy phải mất hai ngày mới có thể đưa bệnh nhân vào đất liền, điều kiện thời tiết ở vùng biển này xấu do ảnh hưởng của bão Usagi nên chuyển trực thăng cũng không thuận lợi.

Ê kíp bác sĩ trực tiếp mổ cho bệnh nhân tại đảo An Bang được truyền qua Telemedicinne. Ảnh: Nguyễn Hải.

Lãnh đạo bệnh viện đã quyết định dùng đường truyền Telemedicine để trực tiếp hướng dẫn ê kíp bác sĩ tại đảo mổ cấp cứu cho bệnh nhân lúc 8h. Sau hơn một giờ thực hiện, ê kip 4 người do bác sĩ Phan Anh Tuấn làm trưởng đã thực hiện ca phẫu thuật đã thành công.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên (Giám đốc Bệnh viện Quân y 4) cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện một ca phẫu thuật ruột thừa bằng cách hướng dẫn qua đường truyền Telemedicine.

"Ca mổ gặp khó khăn vì ruột thừa nằm sâu, viêm và bị dính", đại tá Kiên nói và cho biết trước đó bác sĩ Tuấn từng tham gia nhiều ca mổ ruột thừa, song đây là lần đầu tiên thực hiện việc hướng dẫn qua đường truyền Telemedicine.