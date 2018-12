Miền Trung nóng trên 39 độ C

Sau những ngày mát mẻ, vùng thấp nóng phía Tây đã phát triển mạnh từ hôm qua, kèm theo đó là hiệu ứng gió phơn nên từ Nghệ An đến Bình Định đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt 35-37 độ C.

Miền Bắc sẽ duy trì mức nhiệt 35-38 độ C trong những ngày tới. Ảnh: Ngọc Thành.

Hôm nay vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn, gió phơn mở rộng lên phía Bắc, nên dọc từ Thanh Hóa trở vào Phú Yên nắng nóng ở mức 35-38 độ C.

Sang ngày mai, nắng nóng mở rộng ra Bắc Bộ đẩy nền nhiệt khu vực này lên cao 35-37 độ C. Còn miền Trung nhiệt độ tăng lên 36-39 độ C, một số nơi như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Nam Đông (Thừa Thiên - Huế, Đông Hà (Quảng Trị), Tuyên Hóa (Quảng Bình) có thể trên 39 độ C.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chiều tối 29/5 mưa to tại huyện Bắc Yên (Sơn La) khiến 2 người tại xã Phiêng Côn bị lũ cuốn trôi; một người bị thương và một nhà bị ảnh hưởng phải di dời khẩn cấp.

Phạm Hương