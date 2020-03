Miền Bắc xuất hiện mưa giông

Từ đêm nay, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa giông, riêng vùng trung du và núi cao có mưa to, nguy cơ lốc xoáy, mưa đá.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ Trung Quốc đang tràn xuống miền Bắc, đêm nay sẽ đến vùng núi, sáng mai xuống đến trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau đó mới tới Tây Bắc Bộ.

Không khí lạnh cường độ yếu, nhưng khi xuống miền Bắc sẽ kết hợp với rãnh áp thấp trên mực 1.500 m, vùng gió mạnh ở độ cao 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, gây mưa giông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Đêm nay và ngày mai 18/3, miền Bắc sẽ hứng mưa rào và giông. Các tỉnh như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng nhiều khả năng xuất hiện mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và lốc xoáy, mưa đá.

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, do tác động của không khí lạnh kèm mưa, nhiệt độ đêm nay ở vùng núi cao xuống dưới 13, trung du và đồng bằng còn 18-20. Ngày mai 18/3, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 14-19 độ, Hà Nội 21-23 độ C.

Đến ngày 19/3, miền Bắc tiếp tục mưa rào do không khí lạnh tăng cường. Ngày 20/3, không khí lạnh suy yếu, mưa giảm, nhiệt độ Hà Nội cao nhất 25, sau đó tăng 4-5 độ vào cuối tuần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ đêm nay đến hết ngày 19/3 cũng có mưa. Riêng Thanh Hóa đêm nay nhiều khả năng xuất hiện mưa giông mạnh, nguy cơ lốc xoáy. Nhiệt độ những ngày tới dao động 25-27, ban đêm xuống 22.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thời tiết có sự khác biệt giữa phía Bắc và Nam. Quảng Bình đêm nay có mưa nhỏ do tác động của không khí lạnh. Trong khi đó, Phan Thiết (Bình Thuận) trời nắng 32 độ,

Tây Nguyên và Nam Bộ tuần này tiếp tục đợt nắng nóng, nhiệt độ Nam Bộ khoảng 35-37, Tây Nguyên 33-35.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến 8 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ, riêng tháng 3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-2 độ C.