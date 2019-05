Miền Bắc và Trung giữa tuần nắng nóng

Từ thứ tư 15/5, miền Bắc nắng nóng 35-37 độ C, riêng Tây Bắc Bộ và miền Trung nhiều nơi nhiệt độ tăng lên 40.

Hôm nay hầu khắp miền Bắc dứt mưa, trời chuyển nắng do khối không khí lạnh suy yếu, vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại. Nền nhiệt lúc 13h tăng 3-5 độ so với hôm qua, phổ biến 29-32 độ. Một số nơi như Mường Tè (Lai Châu), Mường Lay (Điện Biên) nắng nóng 36-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, thứ hai 13/5 khối không khí lạnh suy yếu tiếp, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục tăng. Tây Bắc Bộ nắng nóng 35 độ, một số nơi cao hơn, trong khi Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 31-34, trời oi bức về trưa và chiều.

Dự báo với đà phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây, từ thứ tư 15/5 nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền Bắc, kéo dài đến hết tuần. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37, Tây Bắc Bộ có nơi 39-40 độ C.

Miền Trung thứ hai chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng, nhiệt độ tăng lên 33-35, nắng nóng xảy ra cục bộ ở vùng núi phía tây các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Về chiều tối, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa giông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ thứ tư, miền Trung cũng xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 39-40.

Nhiều người dân Đà Nẵng cho trẻ xuống biển tắm trong mùa nóng. Ảnh: Nguyễn Đông

Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa bắt đầu nên từ ngày 8/5 đến nay liên tục có mưa rào và giông, nhiều điểm mưa to kèm lốc xoáy, mưa đá. Dự báo những ngày tới gió mùa tây nam - nguyên nhân gây mưa sẽ giảm dần về cường độ, nhưng Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn thi thoảng có mưa giông về chiều tối.

Trước đó từ chiều 8/5, miền Bắc đón đợt không khí lạnh, kết hợp với rãnh thấp trên mực 1.500 m gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm thấp, Sa Pa (Lào Cai) xuống còn 14, Hà Nội 21 - hiện tượng hiếm gặp trong mùa hè.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng, từ ngày 11/5 đến 10/6, khoảng 2-3 đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống, nén dải áp thấp phía bắc, gây ra những đợt mưa rào và giông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C.