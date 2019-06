Miền Bắc và Trung giảm nhiệt, biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

Những cơn mưa giông liên tục trong 2-3 ngày tới khiến nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc chỉ 33, miền Trung chấm dứt nắng nóng từ ngày 3/7.

Do tác động của rãnh áp thấp di chuyển từ Trung Quốc xuống, đêm qua và sáng nay miền Bắc mưa rào và giông diện rộng, nhiều điểm mưa to như Tuyên Quang 110 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 80 mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 60 mm.

Hà Nội nửa đêm qua cũng xảy ra mưa giông mạnh, với lượng mưa 20-30 mm. Nền nhiệt miền Bắc giảm 5-7 độ so với hôm qua, Hà Nội cao nhất hôm nay còn 32 độ, ban đêm 25-27 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, đêm nay và ngày mai miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Sau đó rãnh áp thấp sẽ nối với vùng áp thấp ở bắc biển Đông, hình thành nên một rãnh áp thấp mới có trục Tây Bắc - Đông Nam.

Dưới tác động của rãnh áp thấp mới này, miền Bắc trong 2-3 ngày tới liên tục mưa giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to, tập trung về đêm và sáng. Người dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn cần chú ý với lũ quét và sạt lở đất.

Nền nhiệt cả tuần tới miền Bắc nhìn chung dễ chịu, chỉ 31-33 độ C. Đến cuối tuần, mưa giảm, trời sẽ nắng và nóng trở lại khoảng vào ngày 6/7.

Miền Trung từ đêm nay sẽ có mưa rào ở phía Bắc, nhiệt độ ngày mai giảm đi 1-3 độ, cao nhất còn 35-37 độ, vùng núi phía tây có thể trên 38 độ. Đến ngày 2/7, miền Trung sẽ có mưa rào và giông ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vùng nóng chỉ còn xảy ra từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Đến ngày 3/7, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung và sẽ nóng trở lại vào ngày 6/7.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, nên từ nay đến hết tuần tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối. Nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên khoảng 30-33 độ, Nam Bộ phổ biến 32-34 độ C.

Xuất hiện vùng ấp thấp ở bắc biển Đông

Chiều nay, vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa xuất hiện vùng áp thấp, dự báo trong 24 giờ tới hầu như ít dịch chuyển, gây mưa giông, gió giật mạnh cấp 6-7 ở bắc biển Đông (gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa).

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 24-48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển về phía tây tây bắc. Đến 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 6-7), giật cấp 9.

Với việc hình thành, phát triển ngay trên biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa, diễn biến của vùng áp thấp sẽ phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam.

Trước đó từ ngày 25 đến 28/6, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng. Tâm nóng là Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên 40.

Miền Trung từ ngày 4/6 đến nay liên tục nắng nóng 36-39 độ, đỉnh điểm là ngày 22/6 Con Cuông (Nghệ An) lên tới 43 độ C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã xảy ra cháy rừng. Nhiều diện tích lúa, hoa màu chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn.

