Miền Bắc và Nam tuần tới đón mưa giông

Từ đêm thứ hai 22/7 trở đi, miền Bắc có mưa giông, nắng nóng chấm dứt; vùng núi có thể mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, hai ngày nay Bắc Bộ liên tục có mưa giông vào chiều tối, ngày nắng nóng 35-38 độ C. Vùng núi có nhiều điểm mưa to. Mù Cang Chải (Yên Bái) sáng 20/7 xuất hiện mưa to gây lũ trên sông, làm thiệt hại một số tài sản của người dân.

Cơ quan khí tượng dự báo, thứ hai 22/7 rãnh áp thấp sẽ suy yếu, Bắc Bộ mưa giảm, nền nhiệt ngày 34-36 độ C. Nắng nóng duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ, cao nhất ở Hà Nội khoảng 36 độ C.

"Từ đêm thứ hai trở đi, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh hơn, tầng khí quyển trên cao hình thành một vùng xoáy thấp nằm ngay vùng núi phía Bắc. Vì thế, Bắc Bộ từ đêm thứ hai đến hết thứ năm 25/7 sẽ có mưa giông; vùng núi, trung du có thể mưa to", chuyên gia khí tượng cảnh báo.

Người dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng cần đề phòng với lũ quét, sạt lở đất. Do mưa trở lại, từ thứ ba 23/7 nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm, Hà Nội không quá 35 độ C.

Biển Cửa Lò (Nghệ An) trước cơn mưa rào tháng 7. Ảnh: Xuân Hoa

Miền Trung nắng nóng diện rộng kéo dài liên tục từ ngày 5/7 tới nay, nhiệt độ nhiều huyện miền núi Nghệ An đã lên 40-41 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết, thứ hai 22/7 nhiệt độ khu vực khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo, tình trạng nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết thứ tư 24/7. Từ thứ năm 25/7, vùng thấp nóng và gió phơn suy yếu, miền Trung sẽ giảm nhiệt và có thể chấm dứt nắng nóng vào thứ sáu 26/7. Chiều tối, một số tỉnh có thể mưa giông, kèm theo tố lốc.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh, mưa gia tăng. Các ngày 23-25/7, mưa rào và giông xuất hiện nhiều nơi, có nơi mưa to (50-100 mm/24 giờ). Nền nhiệt tuần tới ở Tây Nguyên khoảng 29-32 độ, Nam Bộ 32-33 độ C.

Xuân Hoa