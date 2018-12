Miền Bắc tăng nhiệt

Miền Bắc rét nhất 8 độ C / Người dân co ro trong đợt rét đầu tiên ở Hà Nội

Chịu sự chi phối của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao, nền nhiệt Bắc Bộ sáng nay duy trì thấp. Trong đó, thấp nhất vẫn là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6 độ C, kế đó Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Pha Đin (Lai Châu) đều 10 độ C.

So với sáng qua, nhiệt độ đồng bằng Bắc Bộ nhích không đáng kể, chỉ 1-2 độ C. Tại Hà Nội, trạm Láng ghi nhận mức 17 độ C, các trạm còn lại đều 16 độ C. Nhiều địa phương khác như Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên 15 độ C.

Hai ngày cuối tuần này, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhanh. Ảnh: Ngọc Thành.

Từ hôm nay, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nền nhiệt Bắc Bộ tăng nhanh, nhất là hai ngày cuối tuần, dao động 20-28 độ C. Riêng vùng núi cao, ban đêm vẫn rét dưới 13 độ C.

Kiểu thời tiết rét về đêm và rạng sáng, hửng nắng ban ngày sẽ duy trì ở miền Bắc khoảng 7 ngày tới.

Tràn về miền Bắc từ đêm 8/11, không khí lạnh khiến người miền Bắc trải qua đợt rét nhất từ đầu mùa đông, với nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6 độ C.