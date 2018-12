Miền Bắc sắp mưa to, Hà Nội khả năng ngập úng

Do ảnh hưởng của gió phơn khô nóng, hai ngày qua nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì hôm nay, với nhiệt độ cao nhất trong ngày một số nơi Bắc Bộ trên 37 độ C như Mai Châu (Hòa Bình), Láng (Hà Nội)...

Hà Nội và khu vực đồng bằng cảnh báo bị ngập úng trong đợt mưa sắp tới. Ảnh: Thế Sơn.

Từ 10/8, Bắc Bộ có mưa giông, gió đông nam thay thế gió tây nam khô nóng giúp thời tiết dịu dần, nhiệt độ xuống dưới 35 độ C.

Đến đêm, thời tiết miền Bắc sẽ có sự thay đổi rõ rệt, khi đới gió đông nam hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy thấp gây mưa to nhiều nơi. Đây có thể là đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày.

"Mưa to xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại Hà Nội mưa tập trung ngày 11 và 12/8", một chuyên gia khí tượng cho biết và cảnh báo tình trạng ngập úng ở đồng bằng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Mưa ở Bắc Bộ sẽ lan xuống các tỉnh miền Trung vào ngày 12/8.