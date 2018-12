Miền Bắc sắp giảm nhiệt

Hoàn lưu vùng thấp nóng cùng hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh khiến 3 ngày qua Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tại miền Bắc, nắng nóng tập trung ở Đông Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình phổ biến 37-38 độ C. Riêng Hà Nội ngày 16/7 lên hơn 39 độ C.

Miền Bắc sẽ hạ nhiệt từ ngày 21/7. Ảnh: Ngọc Thành.

Đến 13h hôm nay, nhiệt độ Bắc Bộ phổ biến 36-37 độ C, trong khi miền Trung 37-38 độ C, có nơi gần 39 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Con Cuông và Vinh (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Ba Đồn (Quảng Bình)... Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn 2-4 độ C.

Hình thái thời tiết trên ở Bắc Bộ duy trì đến hết ngày 20/7, với nền nhiệt cao nhất trong ngày 38 độ C. Hai ngày 21-22/7 mưa giông về chiều tối và đêm giúp nhiệt độ giảm dần và sau đó quay lại từ ngày 23/7.

Tuy nhiên, miền Trung nắng nóng vẫn duy trì khoảng 5-7 ngày nữa, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C.