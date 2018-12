Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Thời tiết miền Bắc những ngày qua tương đối ổn định, ít mưa, sáng sớm có sương nhẹ, trời khô hanh với độ ẩm 60-70%. Nền nhiệt có sự chênh lệch khá lớn khi ban đêm xuống 20-22 độ C, ban ngày 29-31 độ C. Hình thái này sẽ duy trì trong 3 ngày nữa.

Từ chiều và đêm 23/11, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ bắt đầu tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó sang Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ vùng núi cao có thể xuống dưới 11 độ C. Ảnh: Ngọc Thành.

Không khí lạnh gây mưa khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển biến rõ rệt khi nền nhiệt giảm từ 8 đến 10 độ C. Trời chuyển rét từ 24/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 15-17 độ C với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, còn trung du và vùng núi 14-16 độ C. Trên khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng) có thể xuống 8-11 độ C.

Không khí lạnh sau đó mở rộng ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt thấp nhất của khu vực này còn 16-18 độ C.

Sau đợt này, liên tiếp trong các ngày 26 và 28/11, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh. Dự báo trời rét kéo dài đến hết tháng 11.

Phạm Hương