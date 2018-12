miền Bắc rét nhất 6 độ C

Tối nay miền Bắc chuyển rét

Không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh biên giới phía Bắc từ chiều qua, đẩy nền nhiệt tại Cao Bằng, Lạng Sơn xuống mức 20-21 độ C.

Sáng nay, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm mạnh. Trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 6 độ C, kế đó là Sa Pa (Lào Cai) và Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C. Nhiều trạm khí tượng khác dưới 13 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La).

Miền Bắc còn rét đến hết tuần. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại Hà Nội, 7h sáng nay, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận ở Sơn Tây 15 độ C. Các trạm còn lại đều 16 độ C, riêng Láng nhỉnh hơn là 17 độ C. Từ 20h hôm qua người Thủ đô đã cảm nhận rõ thời tiết thay đổi, trời lất phất mưa kèm những cơn gió mạnh. Lúc 22h nhiệt độ Hà Nội còn 20 độ C, giảm 2-3 độ C so với cùng thời điểm những ngày trước.

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay khối khí lạnh tiếp tục dồn xuống Bắc Bộ với cường độ mạnh, mưa nhỏ xuất hiện vài nơi, đến chiều có thể hửng nắng, nhưng cảm giác rét buốt duy trì cả ngày lẫn đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-21 độ C. Hình thái thời tiết này cũng lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Bộ, khiến nhiệt độ khu vực phổ biến 18-20 độ C.

Những ngày tới, dù trời có nắng, nhưng miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng cao dưới 10 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây mưa to ở Trung và Nam Trung Bộ từ 29/12 đến 1/1/2017, với lượng 100-300 mm/đợt. Trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Bão Nock-ten trên biển Đông Lúc 7h ngày 27/12, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 135 km/h, tương đương cấp 12. Đến 28/12, bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230 km về phía bắc tây bắc, sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8). Sau đó, bão hướng tây nam, và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

