Miền Bắc ngày nắng gắt, tối có mưa giông

Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm

Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, người dân miền Bắc và miền Trung từ Thanh Hóa trở vào Huế hôm nay đã hứng chịu nắng nóng. Từ 7h trời đã chói chang, nhiệt độ trong ngưỡng 28-31.

Trung bình cứ sau một giờ nền nhiệt tăng thêm một độ. Đến 16h, hầu hết tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt 35-36, riêng TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh 37 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cách mặt đất 2 mét, thực tế ngoài trời cao hơn khoảng 3-4 độ C.

Nắng nóng, người Hà Nội đến công viên nước giải nhiệt. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sang ngày mai 20/6, vùng thấp nóng phát triển mạnh, tạo ra hiệu ứng gió phơn mạnh mẽ hơn, miền Bắc tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ, một số nơi lên 38. Thời gian nắng nóng gay gắt từ 11h đến 15h.

Với miền Trung, ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng suốt từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đến ngày 21/6, toàn miền Trung nắng gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38. Một số nơi như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị) hay Nam Đông (Thừa Thiên Huế) có thể nóng 39.

Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 23/6, sau đó giảm dần; riêng miền Trung có thể kéo dài tới đầu tuần sau. Nắng nóng tạo điều kiện hình thành những đám mây đối lưu, gây mưa giông vào chiều tối. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Đây là đợt nắng nóng thứ năm ở miền Bắc và miền Trung. 4 đợt trước chỉ kéo dài 2-4 ngày, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội xấp xỉ 39 độ C vào ngày 7/5.