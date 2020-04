Miền Bắc ngày mai trời trở rét

Từ ngày 4 đến 7/4, nhiệt độ Hà Nội và vùng đồng bằng dao động 17-24; vùng núi có thể mưa to, lốc xoáy và mưa đá

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, 3-4 ngày nay miền Bắc thường xuyên nhiều mây, đêm và sáng trời mưa nhỏ, nhiệt độ Hà Nội và vùng đồng bằng dao động 17-24, vùng núi cao 12-17 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, kiểu trời mưa nhỏ sẽ duy trì hết hôm nay. Đêm nay, một khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống kết hợp với dòng gió mạnh từ Thượng Lào di chuyển sang gây mưa giông cho miền núi phía Bắc.

Đến sáng mai 4/4, mưa rào và giông sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo, đợt mưa này sẽ duy trì đến ngày 7/4, trong đó các ngày 4-5/4 Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc của tỉnh Nghệ An sẽ mưa to (50-100 mm trong 24 giờ), vùng núi có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ).

Tổng lượng mưa dự báo từ đêm nay đến ngày 7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120 mm, riêng vùng núi phía Bắc có thể trên 150 mm. Người dân vùng núi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, do tác động của không khí lạnh kèm mưa, nhiệt độ đêm nay ở vùng núi cao xuống dưới 16, trung du và đồng bằng còn 20-22. Ngày mai 4/4, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 13-19 độ, Hà Nội 19-24 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ duy trì 23-28.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn nóng nhất từ đầu năm, mức nhiệt thường xuyên 35-37 độ C. Tình trạng này có thể chấm dứt vào ngày 7/4 khi xuất hiện mưa giông trái mùa. Tuy nhiên, mưa giông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc trải qua 3 đợt mưa giông và mưa đá diện rộng. Các đợt đều có chung hình thế giống nhau là do tác động của không khí lạnh và hội tụ gió trên mực 5.000 m.

Dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 4 miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện 3-5 đợt không khí lạnh yếu. Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì tình trạng ít mưa, khô hạn. Xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ tiếp tục gay gắt. Nắng nóng xảy ra ở Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ.