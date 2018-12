Miền Bắc mưa lớn trong ba ngày tới

Ngày 5/7 Hà Nội nóng 40 độ C Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 28/6 nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Bắc và Trung Bộ. Đến ngày 30/6, gần như toàn bộ miền Bắc và miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C). Riêng đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 2 đến 5/7 xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hôm qua là ngày nắng đỉnh điểm, ba trong năm trạm đo khí tượng của Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40, gồm: Láng, Sơn Tây và Hà Đông. Trạm Ba Vì, Hoài Đức trên 39 độ C. Hàng loạt địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt 40 như: Kim Bôi, Chi Nê (Hòa Bình), Hưng Yên, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), TP Ninh Bình (Ninh Bình). Nóng nhất mấy ngày qua là Nho Quan (Ninh Bình), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhiệt độ lên tới 41. Hôm nay 6/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là 10-19h.