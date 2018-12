Miền Bắc mưa diện rộng dịp nghỉ lễ 2/9

Do tác động của rãnh áp thấp nên những ngày qua nhiệt độ miền Bắc tăng cao, mức phổ biến 34-35 độ C. Hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày mai.

Từ chiều và đêm 1/9, miền Bắc sẽ có mưa giông bắt đầu ở vùng núi, sau đó lan tới trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội vào ngày Quốc khánh 2/9. Nhiệt độ khu vực giảm từ 34-35 độ C xuống còn 31-33 độ C, trời mát mẻ.

Thời tiết tạo thuận lợi cho hoạt động tắm biển ở miền Trung. Ảnh: Ngọc Thành.

Những ngày tiếp theo, rãnh thấp nối với vùng xoáy thấp đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục gây mưa rào và giông trên diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ Quảng Ninh sang Điện Biên và Bắc Giang tới Sơn La khả năng mưa to, nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Trong khi đó, thời tiết miền Trung tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên trong 3 ngày nghỉ lễ trời không mưa, nền nhiệt ở mức vừa phải 33-35 độ C, trời không quá nóng. Điều này thuận lợi cho hoạt động du lịch ở các bãi biển như Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang.

Khôi Minh