Miền Bắc đón không khí lạnh

Thứ hai 9/3 miền Bắc tiếp tục nắng 30-34 độ, đến thứ ba không khí lạnh tràn về gây mưa giông, nhiệt độ Hà Nội giảm còn 20-24 độ C.

Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, hai ngày cuối tuần miền Bắc trời nắng, buổi trưa Hà Nội 31 độ; một số nơi nắng nóng 35 độ C như Mường La (Sơn La), Phù Yên (sơn La). Vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) lên 22. Đêm nay, Hà Nội khoảng 24 độ; Sa Pa 16 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, thứ hai 9/3 miền Bắc tiếp tục nắng 30-34 độ C. Từ đêm thứ hai, do ảnh hưởng rìa phía Nam của hoàn lưu khối không khí lạnh, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, phía Tây Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình sẽ có mưa rào và giông.

Do nền nhiệt miền Bắc đang cao, không khí lạnh tràn về sẽ tạo sự xung đột, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết bất thường như lốc xoáy, gió giật. Nền nhiệt miền Bắc sẽ không giảm sâu. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội thứ ba khoảng 19-25 độ, thứ tư 20-24 độ, sau đó tăng lên 20-30 độ vào thứ sáu 13/3.

Chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu vùng thấp nóng, hôm nay miền Trung xảy ra nắng nóng. Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38.

Cơ quan khí tượng dự báo, thứ hai 9/3 vùng thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nắng nóng 35-37 độ, vùng núi phía Tây có thể xấp xỉ 40 độ C. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm ở miền Trung.

Từ thứ ba, không khí lạnh tràn đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, gây mưa rào và giông. Người dân cần đề phòng mưa đá, giông, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại thành phố Vinh, Nghệ An khoảng 20-24 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thời tiết có sự khác biệt giữa phía Bắc và Nam. Từ thứ ba, Đồng Hới (Quảng Bình) sẽ có mưa rào và giông, phía Nam mưa chỉ vào ban đêm, ngày trời nắng. Trang Accuweather dự báo nhiệt độ Đà Nẵng dao động 23-32.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày ít mưa, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 30-33. Nắng nóng 35-36 độ xảy ra ở Đông Nam Bộ, miền Tây 33-34 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến 8 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ, riêng tháng 3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Nắng nóng (nhiệt độ cao nhất từ 35 trở lên) có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.