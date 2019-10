Miền Bắc đón không khí lạnh

Sáng nay, không khí lạnh tràn xuống vùng núi phía Bắc, trưa và chiều nay xuống Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội chỉ 25 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh gây mưa rào ở miền Bắc, một số nơi có giông. Nền nhiệt giảm, cao nhất hôm nay sẽ rơi vào trước 13h, Đông Bắc Bộ dao động 24-27 độ C.

Đến chiều tối nay, không khí lạnh tràn đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kèm theo những cơn mưa rào và giông mạnh. Đến đêm, theo dự báo của trang Accuweather, Hà Nội chỉ 19 độ, vùng đồng bằng 17-20, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 8-10 độ C.

Không khí lạnh khá mạnh nên sẽ tràn đến cả Trung Trung Bộ. Từ sáng mai 29/10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông. Nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm nay, cao nhất ở Đà Nẵng ngày mai khoảng 28 độ C, theo Accuweather.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và trang Accuweather dự báo tuần này miền Bắc xen kẽ giữa những ngày nắng và mưa. Trong đó ngày 29-30/10 nền nhiệt cao nhất ở Hà Nội khoảng 28, thấp nhất 17 độ. Từ ngày 1/11, không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa rào và giông, nền nhiệt xuống thấp, Hà Nội cao nhất chỉ 24, thấp nhất 20 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị lập đông (tiết lập đông ngày 8/11) nên nhiệt độ xu hướng giảm dần. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, nhiệt độ các tháng cuối năm khả năng cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,5-1 độ C, riêng tháng 12 Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C. Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào đầu tháng 1/2020.

Xuân Hoa