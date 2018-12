Miền Bắc đón gió mùa đông bắc, Nam Trung Bộ mưa to

Tối nay 18/11, gió mùa đông bắc đã tràn đến một số tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đêm nay và sáng mai sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và giông.

Từ sáng thứ hai 19/11, gió mùa đông bắc cùng mưa khiến nền nhiệt vùng núi phía Bắc sẽ giảm còn 15-17 độ; một số nơi núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12-13 độ C; Hà Nội và vùng đồng bằng còn 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày xuống dưới 25.

Cơ quan khí tượng cho biết, thứ ba 20/11, mưa giảm dần ở vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng, Hà Nội khoảng 23-28 độ C. Riêng vùng núi vẫn còn mưa, nhiệt độ tăng chậm, như Sa Pa còn khoảng 13-20 độ C.

Từ thứ tư 21/11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.

Miền núi Bắc Trung Bộ sẽ đón gió mùa đông bắc vào ngày 19/11. Ảnh: Lê Hoàng

Nam Trung Bộ còn mưa to trong đêm nay

Sáng nay, bão Toraji đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hiện ở trên bờ biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận, sức gió tối đa 50 km/giờ (cấp 6). Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng Tây, tốc độ 10 km mỗi giờ và suy yếu thành vùng áp thấp khi ở miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sau là áp thấp nhiệt đới, từ đêm 17/11 đến chiều 18/11, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa rất to, phổ biến 80-150 mm. Một số nơi mưa rất lớn như Cam Ranh (Khánh Hòa) 175 mm, TP Nha Trang (Khánh Hòa) 370 mm, khiến 12 người chết vì sạt lở đất, nhiều khu vực ngập sâu.

Theo cơ quan khí tượng, đêm nay 18/11 mưa vừa, mưa to còn xảy ra ở Nam Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận). Đến thứ hai, mưa sẽ giảm nhanh ở hai khu vực trên, trong khi đó mưa lớn ở Nam Bộ sẽ kéo dài cả ngày thứ hai 19/11.

Khoảng thứ tư 21/11, một cơn bão mới sẽ vào nam biển Đông cùng thời điểm có một đợt gió mùa đông bắc tăng cường. Sự kết hợp giữa hai hình thái thời tiết có khả năng gây ra đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ.