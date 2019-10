Miền Bắc đón gió mùa đông bắc

Chiều 23/10, gió mùa đông bắc tràn đến các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đêm nay và ngày mai sẽ xuống miền Bắc và Trung, nền nhiệt giảm 3-6 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc, trời mưa rào và giông. Một số nơi có thể mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông mạnh. Nền nhiệt từ đêm nay sẽ giảm, vùng đồng bằng chỉ 20-22, miền núi dưới 20.

Ngày mai 24/10, khi gió mùa đông bắc dồn xuống mạnh, nền nhiệt Đông Bắc Bộ giảm 3-6 độ C so với hôm nay, cao nhất Hà Nội khoảng 27, vùng núi trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) còn 18-19 độ.

Trang AccuWeather cũng dự báo Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc ngày mai có mưa rào và giông với xác suất mưa lên đến 80%, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội còn 26 độ, giảm 6 độ so với hôm nay.

Với miền Trung, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định ngày mai gió mùa đông bắc sẽ gây mưa rào và giông cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất tại TP Vinh (Nghệ An) là 28.

Từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trời vẫn nắng 31-33 độ C. Nhưng từ sáng thứ sáu 25/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, nhiều nơi mưa to và giông.

Tháng 10 là giao giữa mùa nóng và lạnh, miền Bắc và Trung xuất hiện những đợt gió mùa đông bắc nhưng không mạnh, không kéo nhiệt độ xuống thấp. Nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa trước và sau khi có gió mùa thường làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: lốc xoáy, gió giật mạnh.

Xuân Hoa