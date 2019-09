Miền Bắc cuối tuần đón không khí lạnh yếu

Từ đêm 20/9, không khí lạnh yếu tràn xuống miền Bắc, sau đó tăng cường vào ngày 22-23/9 khiến nền nhiệt ban đêm giảm, ban ngày trời nắng hanh.

Chiều tối qua và sáng nay, miền Bắc có mưa, đến chiều lại hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội là 29, Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) 22. Hệ thống quan trắc tự động của Hà Nội thông báo chất lượng không khí vẫn ở mức "Kém", chỉ số bụi mịn PM 2.5 từ 70 đến 140 (mức nguy hiểm).

Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam cho biết, khoảng đêm 20/9 rạng sáng 21/9, đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Do không khí lạnh đầu mùa thường yếu nên thời tiết ngày 21-22/9 không thay đổi nhiều, một số nơi có mưa. Nhiệt độ Hà Nội dao động 24-32, Sa Pa 15-22.

Miền Bắc đang trong tiết thu, các ruộng bậc thang ở Tây Bắc lúa chín rộ. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Đến đêm 22/9 rạng sáng 23/9, không khí lạnh tăng cường, trời quang mây làm gia tăng sự phát xạ nhiệt của không khí, nền nhiệt về đêm và sáng ở miền Bắc giảm. Hà Nội theo dự báo của trang Weather xuống 20-21 độ, những nơi cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa, Sìn Hồ xuống 11 độ C, giảm khoảng 4 độ so với hiện nay.

Tuy nhiên, trong ngày trời vẫn nắng mạnh nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng lên 32-34 ở đồng bằng, miền núi khoảng 20 độ. Không khí lạnh tràn về sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí ở đô thị Hà Nội - vốn đang bị ô nhiễm cả tuần qua.

Chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với gió mùa tây nam, từ ngày 12/9 tới nay Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm). Nhiều nơi như TP HCM, Đồng Nai ngập úng.

Cả cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam và trang Weather nhận định từ nay đến 22/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa, phổ biến 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ, tập trung vào chiều tối. Người dân Tây Nguyên cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, Nam Bộ đối diện nguy cơ ngập úng vùng đô thị.

Đến ngày 23/9, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam suy yếu, mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ giảm.

Xuân Hoa