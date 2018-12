Metro số 1 của TP HCM được kéo dài đến Bình Dương, Đồng Nai

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM vừa kiến nghị UBND TPHCM tổ chức họp với tỉnh Đồng Nai và Bình Dương vào đầu tháng 11, bàn về hướng tuyến, vị trí nhà ga, phân định trách nhiệm của từng địa phương khi kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) trong tương lai.

Dựa trên đề xuất của Bình Dương và Đồng Nai, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố làm việc với các nhóm nghiên cứu Nhật Bản.

Bản đồ vị trí nghiên cứu kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: BQL Đường sắt đô thị TP HCM

Theo phương án dự kiến được nhóm nghiên cứu đề xuất, từ ga cuối Suối Tiên sẽ xây đường tách khỏi Quốc lộ 1A kéo dài về phía Bắc khoảng 2 km, giáp ranh Đồng Nai và Bình Dương, để xây dựng một ga nút giao.

Từ ga nút giao này đến Dĩ An sẽ xây đường trục chạy dọc đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Dĩ An (phương án 1) hoặc đi qua khu trung tâm thị xã Dĩ An (phương án 2).

Từ ga nút giao đi TP Biên Hòa cũng có hai phương án, hoặc kéo dài qua cù lao Hiệp Hòa đến trung tâm TP Biên Hòa, hoặc từ ga nút giao đến ngã ba Vũng Tàu.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai gửi công văn đến Bộ Giao thông vận tải và UBND TP HCM đề nghị kéo dài tuyến metro số 1 từ Suối Tiên đến ngã ba Vũng Tàu với chiều dài 4,7 km. Tỉnh Bình Dương cũng đề nghị kéo dài tuyến metro số 1 từ Suối Tiên đến Bình Dương với chiều dài hơn 1,8 km (hoặc 5 km). Mong muốn của 2 tỉnh là phù hợp với quy hoạch được Chính phủ phê duyệt năm 2013.

Dự án metro Bến Thành - Suối Tiên có tổng vốn 2,49 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) khởi công tháng 8/2012. Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị này dài gần 20 km đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An. Trong đó, khoảng 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga). Công trình dự kiến được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020.

Hữu Công