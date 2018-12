Máy bay Vietnam Airlines đáp nhầm đường băng chưa khai thác ở Cam Ranh

Chuyến bay mang số hiệu VN 7344 của hãng hàng không Vietnam Airlines cất cánh lúc 14h cùng ngày từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Cam Ranh, dự kiến hạ cánh lúc 15h10. Trên chuyến bay có 203 khách.

Đến 14h53, tổ lái với bảy người, trong đó cơ trưởng quốc tịch Mỹ đã cho tàu bay tiếp đất tại đường băng số hiệu 02, chưa được đưa vào khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sự cố khiến động cơ máy bay bị hư hỏng các tầng cánh quạt, miệng hút, do hút phải sỏi, đá, mảnh tôn. Rất may, tất cả hành khách trên tàu bay đều an toàn. Hơn một giờ sau, xe thang mới được huy động đến để đưa khách cùng hành lý về nhà ga.

Máy bay chở hơn 200 hành khách đáp nhầm đường băng tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: An Phước.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, vào thời điểm máy bay hạ cánh nhầm đường băng, tại sân bay thời tiết khá tốt, hệ thống những thiết bị liên quan hoạt động bình thường. Sự cố này được xác định ở mức độ nghiêm trọng (nhóm B), chỉ đứng sau sự cố nhóm A (tai nạn).

Bước đầu, Cục Hàng không ra quyết định đình chỉ các thành viên tổ lái của chuyến bay VN 7344 và toàn bộ kíp trực điều hành bay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ngoài ra, đơn vị này cũng thành lập tổ điều tra đến sân bay Cam Ranh làm rõ nguyên nhân.

Xuân Ngọc