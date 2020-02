Lương Hoàng Anh đăng Facebook sai sự thật

TP HCMSở Thông tin - Truyền thông phạt bà Lương Hoàng Anh 12,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về việc "tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu" trên Facebook.

Quyết định được Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ ký ngày 24/2, sau quá trình làm việc với bà Lương Hoàng Anh và luật sư trong tuần qua.

Bà Lương Hoàng Anh là doanh nhân, Facebook có rất nhiều người theo dõi, từng đăng nhiều quan điểm gây tranh cãi liên quan một số nghệ sĩ. Trước đó, bà này đăng: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49 kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này...". Sau đó, tài khoản Lương Hoàng Anh rao bán tỏi.

Thông tin này bị lãnh đạo huyện Lý Sơn cho là "vô căn cứ và sai sự thật". Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi mời bà Lương Hoàng Anh đến làm việc nhưng không liên lạc được, trang cá nhân đã khoá.

Ngày 6/2, tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp truy tìm. Do bà này sống tại TP HCM nên tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thành phố phối hợp làm rõ.

"Bà Lương Hoàng Anh có cùng hành vi đăng thông tin sai sự thật như 3 nghệ sĩ đưa tin sai về dịch nCoV trên Facebook, song bà này bị phạt cao hơn vì không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ", ông Thọ nói.

Hành vi của bà Lương Hoàng Anh bị kết luận là vi phạm điểm e khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Việc đăng thông tin sai sự thật của bà Anh được cho là "gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế nông nghiệp của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi".

Số tiền phạt 12,5 triệu đồng đối với bà Lương Hoàng Anh được căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trung Sơn